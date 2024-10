Morte di capitan Astori | Ignorate le buone pratiche del medico sportivo

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayConfermata la sentenza di primo grado e condanna di un anno con risarcimenti in favore della compagna, della figlia e dei genitori e fratelli del calciatore. Come si legge sul quotidiano La Nazione, è questo in sostanza l'esito del