Morra horror | Bucci come Santelli meglio votare me La difesa dell’ex M5s | colpa dell’intervistatore

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ha sconvolto la tranquilla mattina parlamentare l’intervistarilasciata dal grillino Nicolaal Foglio sulla campagna elettorale in Liguria e sulle condizioni di salute del candidato governatore del centrodestra Marco. Le parolesenatore pentastellato, genovese, trapiantato in Calabria, in Parlamento per 9 anni, fanno davvero inorridire. “Lo ha detto, ha un tumore metastatico, con il quale non si scherza. Anche lo vedo tonico in questa campagna elettorale, madissi per la povera Jolein Calabria, gli elettori liguri devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato”. Alla obiezione di Simone Canettieri, che lo intervista, “Diranno che è uno sciacallo, lo sa?”,non si scompone: Io non mi nascondo, i cittadini sono liberi e devono però essere consapevoli”.