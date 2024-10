Mister Movie | Sondaggi GF 18 | Eliminato 3 Ottobre 2024? Ecco le Anticipazioni sul Reality Show di Alfonso Signorini

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello 18, il popolaredi Canale 5 condotto da, e i fan sono già in fermento per scoprire chi sarà il prossimo concorrente. Affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e con Rebecca Staffelli come inviata social,svelerà il verdetto del