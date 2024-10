Minimarket chiusura anticipata in altre 17 strade

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDa 19 a 36. Raddoppiano in pratica ledella città in cui idovranno osservare laobbligatoria alle 21, con i bandoni che si potranno rialzare non prima delle 7 del giorno successivo. Come anticipato dal Cosp