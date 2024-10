Milan sindaco Corbella | Morata? Reazione ESAGERATA vi SPIEGO la mia opinione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ilè tornato sulla discussione condopo la storia del suo trasferimento in città Ildiè intervenuto a Radio Rossonera per rispondere ad Alvarodopo il diverbio avvenuto via social in giornata. LA RISPOSTA – «Non ho sentito, se dovesse cambiare casa mi dispiacerebbe. Però mi è sembrata unaun po’che