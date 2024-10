Migranti ecco cosa cambia con il via libera del governo al decreto flussi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tra le norme l'ipotesi di un permesso di soggiorno speciale per le vittime di caporalato che denunciano, vincoli più stretti per il soccorso in mare e la revoca della protezione internazionale Potenziamento dell'uso delle tecnologie più moderne per i procedimenti relativi alle domande di ingresso per lavoro; introduzione della precompilazione delle domande, anticipata rispetto al