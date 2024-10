Meteo in Fvg | dopo la pioggia arriva la neve anche fino a 800 metri

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Danni limitati quelli causati dal maltempo di ieri, mercoledì 2 ottobre. Il Nue 112 ha ricevuto solo due chiamate per un albero abbattuto in strada a Majano-Farla e per detriti sulla strada che da Ramandolo sale verso Villanova delle Grotte nel Comune di Nimis. Dall'inizio dell'evento sono caduti