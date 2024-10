Meloni Giorgetti e il problema dell’allineamento delle accise

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Come tante promesse elettorali del centrodestra, anche quella di tagliare lesui carburanti è da tempo andata in cavalleria. Ora però potrebbe esserci un ulteriore sviluppo: con la prossima legge di Bilancio l’esecutivo potrebbe addirittura alzarle, almeno sul gasolio per autotrazione. Tutto si gioca sull’interpretazione di un passaggio sibillino del Piano strutturale di Bilancio (Psb).