Medioriente | leader G7 rischio escalation incontrollabile allentare tensioni

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano, 3 ott. (LaPresse) – “Un pericoloso ciclo di attacchi e ritorsioni rischia di alimentare un’in Medio Oriente, cosa che non è nell’interesse di nessuno. Pertanto, invitiamo tutti gli attori regionali ad agire in modo responsabile e con moderazione. Incoraggiamo tutte le parti a impegnarsi in modo costruttivo perle attuali. Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato”. Lo si legge nella dichiarazione deidel G7 sui recenti sviluppi in Medio Oriente dopo la conferenza telefonica convocata ieri dalla premier Giorgia Meloni.