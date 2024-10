Medioriente | leader G7 Iran metta fine ad azioni destabilizzanti

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano, 3 ott. (LaPresse) – “Noi, idel G7, esprimiamo profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione in Medio Oriente e condanniamo con la massima fermezza l’attacco militare diretto dell’contro Israele, che costituisce una seria minaccia alla stabilità regionale. Ribadiamo inequivocabilmente il nostro impegno per la sicurezza di Israele. Legravementedell’in tutto il Medio Oriente attraverso organizzterroristiche affiliate e gruppi armati – tra cui gli Houthi, Hezbollah e Hamas – così come i gruppi di miliziani allineati con l’in Iraq, devono finire. Ieri abbiamo discussoe sforzi coordinati per evitare l’escalation nella zona”. Lo si legge nella dichiarazione deidel G7 sui recenti sviluppi in Medio Oriente dopo la conferenza telefonica convocata ieri dalla premier Giorgia Meloni.