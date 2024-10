Medioriente Israele promette risposta ad attacco Iran Prime vittime in Libano tra soldati Idf

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Risponderemo, sappiamo come individuare obiettivi importanti, sappiamo come colpire con precisione e potenza”. Il capo dell’esercito israeliano Herzi Halevi ha promesso vendetta per l’massiccio di missili lanciato martedì sera dall’e giustificato come “azione legittima e necessaria che ha preso di mira solo basi militari“. In effetti l’Idf ha dovuto ammettere che alcuni degli oltre 180 razzi piovuti su Tel Aviv sono riusciti a bucare il sistema di difesa Iron Dome e hanno colpito basi aeree, danneggiando uffici e aree di manutenzione ma lasciando intatti e pienamente funzionanti tutti i velivoli. Teheran studia già una controUna possibile reazione disarà comunque decisa dopo consultazioni con l’Amministrazione Biden.