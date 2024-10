Medio Oriente l’appello del G7 | Basta attacchi e ritorsioni che rischiano di alimentare un’escalation incontrollabile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 3 ottobre 2024)dei leader del G7 a tutte le parti coinvolte nel conflitto inè quello di fermarsi. Perché «un pericoloso ciclo dirischia di, che non è nell’interesse di nessuno». È ciò che si legge nell’incipit del nuovo documento del Gruppo dei Sette diffuso in serata da Palazzo Chigi. Dal Forum presieduto da Giorgia Meloni è arrivata la condanna «con la massima fermezza» dell’attacco dell’Iran contro Israele «che costituisce una seria minaccia alla stabilità regionale. Ribadiamo inequivocabilmente il nostro impegno per la sicurezza di Israele – si legge . Le azioni gravemente destabilizzanti dell’Iran in tutto ilattraverso organizzazioni terroristiche affiliate e gruppi armati – tra cui gli Houthi, Hezbollah e Hamas – così come i gruppi di miliziani allineati con l’Iran in Iraq, devono finire».