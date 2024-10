Media solo aviazione Usa può distruggere siti nucleari iraniani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Pochi dirigenti americani e israeliani credono che Israele, agendo da, possal'infrastruttura nucleare dell'Iran, in particolare il sito sotterraneo di arricchimento nucleare di Fordow, a sud di Teheran. L'unica forza aerea in grado diquel reattore è quella degli Stati Uniti": lo scrive Dexter Filkins in un articolo sul New Yorker. "Come i presidenti Donald Trump e Barack Obama prima di lui, Biden - osserva Filkins - non ha mai escluso l'uso della forza militare per impedire al regime iraniano di acquisire l'arma nucleare, ma ha mostrato poca volontà di contemplare un'azione così importante. Mercoledì Biden ha affermato che non avrebbe sostenuto un attacco israeliano contro gli impiantidell'Iran.