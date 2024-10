Masters 1000 Shanghai 2024 | montepremi e prize money con Sinner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ile ildeldi, torneo di scena sul cemento cinese dal 2 al 13 ottobre. Occhi puntati sul numero uno del mondo, Jannik, che non vuole pensare al caso Clostebol con il ricorso della Wada ma solo al campo. Finora lo sta facendo bene, dato che dopo la doppietta Cincinnati-US Open ha ben figurato anche a Pechino, e proverà a ripetersi a, dove guiderà il seeding. Sono presenti davvero tutti i big in Cina, da Carlos Alcaraz ad Alexander Zverev e Daniil Medvedev, fino a Novak Djokovic, al ritorno in campo dopo New York. A difendere i colori azzurri, oltre a, ci saranno anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi. TABELLONE COPERTURA TV Iltotale del torneo cinese è pari a 8 milioni 58mila 566 euro.