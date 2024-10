Maria Rosaria Boccia stasera a Piazzapulita

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2024)torna in TV e sarà ancora La7 ad ospitare colei che ha scatenato l’ormai noto caso Sangiuliano. La donna sarà questa sera a. Dopo la prima intervista televisiva rilasciata a Luca Telese a In Onda, l’aspirante consigliera si riaffaccia sul piccolo schermo, quando il caso ha perso l’attenzione mediatica delle scorse settimane ma la donna ha evidentemente ancora qualcosa da dire. E lo farà da Corrado Formigli. La partecipazione aarriva dopo il forfait a E’ Sempre Cartabianca dello scorso 10 settembre, che ha portato laallo scontro con Bianca Berlinguer. “Voleva le mie domande per iscritto”, lamentò la conduttrice. Tra gli ospiti di Formiglianche Michele Serra, Tomaso Montanari, Roberto Zaccaria, Paola Caridi, Joumana Haddad, Maddalena Oliva, Luca Telese, Federico Rampini e Francesco Specchia.