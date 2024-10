Marco D’Amore dirigerà il prequel di Gomorra

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ogni artista ha un progetto che ha segnato la sua carriera, qualche volta perchè l'ha lanciata, altre volte perchè l'ha consacrata. Ecco, per Marco D'Amore tutto questo è Gomorra – La Serie, che esattamente dieci anni fa gli regalò una popolarità enorme con il ruolo di Ciro Di Marzio e che lo ha visto poi debuttare alla regia. E nel 2025 l'attore campano tornerà ancora sul "luogo del delitto", a Napoli e dintorni, per dirigere il prequel della serie. Sky Studios e Cattleya sono infatti da mesi al lavoro sulla origin story della serie Sky, che racconterà in sei episodi la gioventù di don Pietro Savastano e la sua ascesa criminale. E quella che per ora è provvisioriamente chiamata Gomorra – La Serie. Le Origini sarà firmata proprio da D'Amore, affiancato da Francesco Ghiaccio.