Mantova tre denunciati dopo il furto in due supermercati

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di, nel pomeriggio di ieri, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato una vettura una vettura con a bordo due uomini ed una donna, tutti di origine romena, in Italia senza fissa dimora e gravati da numerosi precedenti per aver commesso reati contro il patrimonio. I tre soggetti, al momento del controllo, mostravano segni di nervosismo. A quel punto è scattata la perquisizione. Nell’auto i carabinieri hanno scoperto 18 bottiglie di alcolici, oltre 100 scatole di tonno sott’olio e altrettante tavolette di cioccolato, per un valore commerciale di 1.079 euro . A bordo del veicolo veniva rinvenuto uno strumento per rimozione dei dispositivi anti-taccheggio. Da successivi accertamenti è emerso che tutta la merce era stata rubata in due duecittadini.