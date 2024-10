Mantova autopsia sul corpo di Maria Campai Il 17enne ha infierito anche quando era morta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Prima l’ha uccisa strangolandola dopo averle cinto il collo con una mossa da wrestling, poi hasulla donna, già, con calci e pugni. Senza mai usare come arma un oggetto o uno dei pesi che impiegava abitualmente per esercitarsi, ma solo la sua forza fisica, resa eccezionale dagli allenamenti e dalla pratica. L’eseguita all’ospedale “Carlo Poma“ didal medico legale Antonello Cirnelli ha rilevato sufratture al viso e alle costole. Agghiaccianti le ipotesi sulle cause delle lesioni. Il diciassettenne in carcere per l’omicidio della donna potrebbe avere sbattuto ilormai inanimato contro qualcosa di liscio, una parete, il pavimento. Potrebbe avere colpito con pugni e calci. Oppure, ancora, potrebbe essere saltato sulcon le ginocchia. In ogni caso, un massacro.