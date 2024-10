Manovra 2024 Giorgetti | Serve il contributo di tutti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il ministro fa riferimento alla prospettiva di "tassare utili determinati in modo corretto". No a nuove tasse per gli individui Si chiederà "uno sforzo alle imprese più grandi" di alcuni settori, non ci saranno nuove tasse per gli individui. E' uno dei cardini della-2025, come si apprende al termine della giornata di oggi,