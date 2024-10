Manageritalia Veneto da orari di lavoro chiari a welfare ecco best practice per il turismo

Leggi tutta la notizia su iltempo

Venezia, 3 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Dall'abbandono dei turni spezzati all'adozione di un turno unico di otto ore con due giorni di riposo settimanale, passando per la creazione di foresterie capaci di accogliere i lavoratori delle loro famiglie con tutti i servizi e confort in moderni spazi pensati per la socialità e la convivialità sino a percorsi di carriera professionalizzanti per i più giovani oltre a un moderno sistema diche premi l'impegno personale e a datori disempre più attenti al benessere del lavoratore.