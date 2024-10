Maltempoallerta arancione in 5 regioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 10.31 Allerta meteoin cinquee gialla in altre otto, a causa di una perturbazione atlantica che porta ancora piogge e temporali. L'allerta èsu Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Veneto; gialla per Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia e Sardegna. Molte scuole sono rimaste chiuse per precauzione, specialmente nelle Marche e in Toscana, e in Umbria a Terni.