Mafia processo alla cosca di Porta Nuova | condannati boss e gregari

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Stangata per idie per idella famiglia di Palermo centro. Il giudice per l’udienza preliminare Rosario Di Gioia ha condannato Francesco e Massimo Mulè, padre e figlio, rispettivamente a 16 anni e 11 anni e 4 mesi per associazione mafiosa. Unico assolto Giuseppe Campisi