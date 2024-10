Macchiavelli e la Bologna ostaggio della violenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "I romanzi sono come le persone. Nascono sotto una buona o cattiva stella e, sempre come le persone, muoiono dopo una vita lunga o breve, felice o tribolata. ’La Balla dalle scarpe di ferro’ è nato sotto una buona stella, ha avuto una vita accidentata, ma non vuole morire". Le parole sono del suo autore, Loriano, padrescuola bolognese dei giallisti che tante soddisfazioni ha regalato ai lettori. E che oggi alle 18 alla libreria coop Ambasciatori di via Orefici con Tommaso Guerini presenta appunto il suo giallo storico ’La Balla delle scarpe di ferro’ (Einaudi) che da quarant’anni gode di ottima salute. È ambientato nel 1870, conpreda delle Balle, le libere associazioni di autodifesa e mutuo soccorso del popolo. Vivono ai margini e contro la legge, sono spesso delinquenziali.