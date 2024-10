Ma davvero lo fai | la frase della mamma di Luca che ha spiazzato tutti ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La puntata del 3 ottobre 2024, di, la ventinovesima di questa edizione, ha visto protagonista, rappresentante del Trentino-Alto Adige, accompagnato dalla madre. Una partita mozzafiato che di fattoha giocato con grandissimo coraggio. Via quasii pacchi blu e offerte rifiutate come fossero caramelle: tritati assegni da 20.000, 25.000 e 30.000 euro. A chiusura di partitaarriva con tre pacchi: quello da 100.000, quello da 20.000 e quello di un euro. I 20.000 saltano via subito dopo. Marifiuta una pesantissima offerta da 30.000.annuncia di voler tritare l'assegno e all'improvviso laresta basita. Non aveva capito la scelta del figlio e gli scappa di bocca unache in pochissimi hanno notato: "Ah, stai rifiutando?!". Quasi sconfortata è andata a tritare l'assegno.