LR Vicenza | squadra al lavoro

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ilsta continuando gli allenamenti in visti della sfida sul campo del Padova, in programma domenica. Nella giornata odierna, contrariamente a quanto comunicato inizialmente, la formazione biancorossa si è allenata sul campo sintetico di Monticello Conte Otto, in via Aldo Moro. Il