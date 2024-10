L’OMICIDIO DEL 1992

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ore 22.30 del 19 ottobre, via Strozzi, Milano: tre colpi di pistola. Fausto Borgioli, alias Fabrizio, morirà mezz’ora dopo all’ospedale San Carlo. La probabile soluzione al cold case arriva 32 anni dopo. Ed è una soluzione che si intreccia all’inchiesta su criminalità e infiltrazioni nelle curve di Inter e Milan. Un’ordinanza di custodia è stata notificata in carcere a Giuseppe ‘Pino’ Caminiti, già condannato a 14 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (sentenza definitiva nel 1998) e arrestato nel blitz che ha smantellato i direttivi del tifo organizzato: Caminiti, con il placet di Giuseppe Calabrò alias ‘u Dutturicchiu’, avrebbe gestito in maniera occulta i parcheggi del Meazza assegnati all’imprenditore Gherardo Zaccagni.