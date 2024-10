Lite violenta con la convivente poi aggredisce i carabinieri | arrestato 36enne

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di giovedì 3 ottobre 2024) MATINO – Coinvolto in unacon la, all’arrivo deisi scaglia contro i militari per tentare la fuga ferendoli: finisce in manette undi Matino,nelle scorse ore daidella locale stazione.Arriva dal Casaranese l’ennesima storia di