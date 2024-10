Lite in strada ubriaco aggredisce i carabinieri e viene arrestato

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Modena.intervenuti per sedare unain.Nella decorsa nottata, idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, un uomo di 59 anni. I militari, intervenuti in seguito