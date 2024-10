L’Italia ha raggiunto un numero record di occupati

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ci sono 24 milioni e 80mila persone con un lavoro in Italia. È un, dovuto alla crescita dell'occupazione iniziata nel 2021 e che non si è più fermata. Restano, però, dei problemi: l'occupazione femminile è ancora molto bassa, e tra i giovani è aumentato ildi inattivi che non cercano nemmeno lavoro.