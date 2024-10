L' incontro tra il capo degli ultras del Milan e il fratello del killer di camorra

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le curvestadi italiani sono diventati negli anni crocevia per incontri tra realtà varie. Realtà non sempre legali, in alcuni casi tutt'altro. L'inchiesta che ha sgominato il tifo organizzato die Inter ha svelato interessi e intrecci anche con la criminalità organizzata e in questo