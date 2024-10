Legamento crociato e menisco | Juve per Bremer è dramma sportivo Uno stop lunghissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Unantus convincente e bravissima in 10 a ribaltare il risultato contro il Lipsia, vincendo per 3-2 nel finale grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e al gol nel finale di Francisco Conceinção. Ma la nota stonata sono i due infortuni patiti da Nico Gonzalez e Gleison. Per il brasiliano si tratta di un. L'infortunio dell'ex toro è avvenuto al 4', quando è caduto per terra per una spallata di Openda, un normale contatto di gioco che però lo ha costretto a lasciare il campo zoppicante e sorretto dai compagni (al suo posto è entrato Gatti, che se l'è cavata egregiamente). Il responso del giorno dopo, per, è terribile: rottura delanteriore e deldel ginocchio sinistro. Il peggiore degli scenari possibili. Losarà: almeno 6 mesi.