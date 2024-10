Le idee e le ispirazioni per indossarlo anche in autunno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Fa rima con l’estate, il caldo e le belle giornate soleggiate. Ma non solo. L’azzurro chiaro, brillante e vivace è il colore che non t’aspetti nella stagione autunnale, e che invece è pronto a sorprendere e illuminare gli outfit di stagione. La domanda da porsi dunque non è quando indossare il turchese (ogni momento dell’anno può essere quello giusto) ma come abbinare il turchese, secondo le ultime tendenze moda.