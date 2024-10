Lazio Baroni | Sono soddisfatto partita interpretata bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “La squadra ha fatto una buona, non era facile, l’hanella maniera giusta e ho avuto risposte importanti da quei giocatori che non hanno giocato domenica.molto contento. La squadra deve avere sempre coraggio e gioia nel lavoro, è un momento positivo e siccome conosco benissimo queste situazioni c’è massima concentrazione. Questa squadra ha ancora ampi margini di crescita, necerto“. Così Marco, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria dellaper 4-1 contro il Nizza nella seconda giornata di Europa League. “Durante la settimana si lavora tanto, perché per tenere queste partite serve sacrificio, una corsa in più per il compagno, se ciquesti presupposti, questa squadra può esprimere un buon calcio – ha aggiunto -.