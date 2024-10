Laura Boldrini lancia la petizione | Netanyahu va sanzionato come Putin

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Chiediamo al governo italiano e alla Commissione Europea di mettere in atto tutti gli strumenti a loro disposizione non solo per giungere a un immediato cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi, ma anche perché cessino immediatamente la detenzione arbitraria senza limiti di tempo dei