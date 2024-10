Latina Consigliera di Fiducia l’assessore Chiarato | Serve il Regolamento per definire requisiti e titoli

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 3 ottobre 2024)– “Per l’istituzione della/del consigliere dioccorre un apposito”. E’ quanto affermato dalal Personale Andreain risposta all’interrogazione presentata dai consiglieri diBene Comune ed illustrata oggi in sede di question time dallaFloriana Coletta, chiedendo come mai non fosse stata ancora istituita la figura dellaL'articolodi: “ilper” Temporeale Quotidiano.