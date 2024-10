L' assemblea nazionale della UILM | al centro il futuro dell' industria

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A Firenze si è aperta mercoledì l', importante tappa sia per la categoria che per il settore metalmeccanico. Da Firenze sono arrivati segnali importanti diretti alla politica e a Federmeccanica. Infatti il dibattito ha trattato temi di grande attualità per