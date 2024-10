LaSabri e Pika a Limbiate | ecco dove e quando incontreranno i fan a ottobre

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Gamer earrivano a, ora è ufficiale: dopo l’annuncio su Instagram della scorsa estate. Cresce l’attesa tra i fan per vedere da vicino la youtuber da 2 milioni di fan solo su YouTube (qui il suo canale).arriva a: sarà in piazza Aldo Moro Chefosse in arrivo a