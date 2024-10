Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di giovedì 3 ottobre 2024) «che si trova tra via, via Rapaccioli e via Raffalda (in parte di proprietà del Comune ed in parte di soggetto privato), si trova in unodi totalee degrado: la vegetazione è incolta, le poche panchine presenti sono deteriorate, oltre al fatto che in loco sono