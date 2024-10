Lanciata la raccolta firme per l' educazione sessuale nelle scuole

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Si chiama “Italy needs sex education” ladalla politologa e attivista, Flavia Restivo, con l’intento di promuovere l’sessuoaffettivaitaliane. “L’Italia è uno degli ultimi paesi in Europa a non prevederla, mentre ci sono paesi come la Svezia che ce