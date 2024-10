La sorpresa di Giorgetti | Tasseremo gli utili extra di tutte le aziende E la borsa di Milano perde terreno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia Giancarloha anticipato che verranno tassati glidelle, dileitaliane, anche quella della difesa: «Evidentemente sì, la difesa e gli altri che beneficiano del contesto di mercato». «Taglieremo le spese, ma ci sarà anche un concorso delle entrate. E non ci sarà più la narrativa come in passato sugliprofitti bancari dal momento che in quel momento le banche facevano più profitti», sottolineain un’intervista alla Bloomberg Future of Finance Italy. Il ministro ha spiegato che oggi con le guerre e le tensioni internazionali e anche la situazione in Medio Oriente «va bene chi produce armi, beneficiando di una situazione di mercato favorevole». Ma in generale «facciamo tutti parte di un Paese che deve mettere a posto conti. La chiamata alla contribuzione è per tutti».