La salute mentale dei dottorandi è a rischio | +40% di farmaci al primo anno

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Lo studio è la migliore previdenza per la vecchiaia”, scriveva il filosofo greco Aristotele. Purché non si trasformi in un lavoro opprimente, potremmo aggiungere nel 2024. In questi giorni un’indagine condotta in Svezia ha dimostrato che ladeiè a. L’indagine, pubblicata su Nature, si inserisce nel dibattito sul mondo accademico,