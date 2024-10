La Russia processa quattro giornalisti per estremismo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laindipendenti. Sono accusati di. Il processo si svolge in un momento in cui la linea dura del Cremlino nei confronti dissidenti ha costretto molti media indipendenti all’esilio. LaAl via il processo incontroindipendenti che, secondo i pubblici ministeri, hanno aiutato