Jovic pronta una NUOVA DESTINAZIONE ITALIANA per il centravanti milanista La DECISIONE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 3 ottobre 2024)PRONTO ad una? Il serbo potrebbe RESTARE in Italia: c’è QUESTApossibilità Continua in uscita il Calciomercato Milan. Come riportato da Pianeta Milan, Lukapotrebbe avere unaproposta dall’Italia per il suo futuro. Si era parlato dell’interesse dalla Spagna del Villareal, ma nelle ultime ore anche la Juventus starebbe pensando al prestito dell’attaccante. I bianconeri