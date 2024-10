Israele frammento missile iraniano trovato nel deserto vicino ad Arad

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ildi unè statonel sud di, nell’area desertica nei pressi di. Alcune persone hanno deciso di salirvi sopra per scattarsi qualche foto. Ilfaceva parte della raffica lanciata dall’Iran contro lo Stato Ebraico martedì sera come vendetta per le uccisioni dei leader di Hezbollah e Hamas, in particolare quella di Hassan Nasrallah e quella di Ismail Haniyeh, assassinato proprio a Teheran.