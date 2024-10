Infrastrutture Savino Hilti | Andare oltre il progetto sostenibilità filo conduttore

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Così l'amministratore delegatoItalia, durante l'Infrastructure Academy diItalia “Infrastructure Academy è un momento in cui tutti i player del settore si fermano per riflettere sul percorso intrapreso per ragionare e condividere insieme la visione del futuro. Leoggi spesso sono associate alPnrr. Oggi vogliamoil