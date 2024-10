Infortuni Genoa la SITUAZIONE dei rossoblu in vista di sabato sera contro l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 3 ottobre 2024), ecco laATTUALE dei giocatoriindella garaIlsi sta preparando per la sfida. Ecco il report ufficiale della squadra sugli. Il Grifone fa quadrato – Secondo giorno in Veneto per la squadra con il focus sulla sfida con, tra riunioni tecniche con