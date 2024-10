In Un posto al sole iniziano le indagini per capire chi ha aggredito Ferri

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 3 ottobre 2024)ledella polizia per scoprire chi ha. Ovviamente scoprono subito che a pochi passi abitava Lara, e quindi la prima interrogata è lei. Che non sapeva dell’aggressione, e non ha un alibi. Ma racconta agli inquirenti che Roberto aveva ricominciato a farle visita per provare a convincerla a testimoniare in suo favore al processo. Cosa che potrebbe far acquisire punti a Ida, ma non è detto che la polizia creda alla versione di Lara, che subito si mette in affanno per sapere come sta Roberto.  La polizia poi va da Marina, mettendola a conoscenza del fatto cheaveva ripreso a vedere Lara. La moglie resta ovviamente spiazzata, ma sotto sotto se lo aspettava. E qui viene il bello: Marina racconta ai poliziotti di essere rimasta a casa durante l’aggressione. Ma Serena l’ha vista rientrare dal cortile “per prendere una boccata d’aria”.