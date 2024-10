Imprese Bergamotto Mimit | governo condivide principi Green deal ma rivedere tempi

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 3 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Questodel, pur sottolineando che debba essere rivista lastica che sta mettendo in ginocchio il sistema economico nazionale". A dirlo Fausta, sottosegretario al ministero dellee del made in Italy, intervenendo al 68° Congresso nazionale degli ingegneri d'Italia, in corso a Siena. "Il ministro Urso