Il sequel di Super Mario Bros conterrà personaggi che sono davvero profondi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Finora i dettagli suldi The. Moviestati molto scarsi, ma alcune nuove informazionistate fornite da Keegan-Michael Key. In una nuova intervista rilasciata al Men’s Journal, l’attore di Toad ha offerto un paio di indizi sul film. Secondo Key, ilsarà “un po’ più ampio” rispetto al primo film. Sembra che gli spettatori possano aspettarsi di vedere molti più nuoviintrodotti nel, compreso un mix di “vecchi favoriti” e “tagli”. “Credo che dal punto di vista creativo abbiano ampliato l’universo in cui vivono questie incontreremo nuove persone.