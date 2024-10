Il ritorno di Joker | nel Lecchese il film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Uno deipiù attesi dell'autunno arriva nelle sale cinematografiche lecchesi da venerdì 4 ottobre: il nuovo capitolo di, non un vero e proprio sequel ma in ogni caso un titolo di grande interesse. Non mancano, nei cinema di Lecco e provincia, altre prime visioni, mentre entrano nel vivo